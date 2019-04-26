Berat Albayrak'tan "İstanbul’a finans merkezi" müjdesi!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İstanbul’a yakışan finans merkezini en kısa sürede ülkemize kazandıracağız" açıklaması yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum ile birlikte, tüm ilgili kurum, müteahhit ve bürokratların katılımıyla İstanbul Finans Merkezi toplantımızı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.
İstanbul’a finans merkezi
Berat Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü: İstanbul’a yakışan finans merkezini en kısa sürede ülkemize kazandıracağız.
Bakan Albayrak'ın iligili paylaşımı şöyle:
Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum ile birlikte, tüm ilgili kurum, müteahhit ve bürokratların katılımıyla İstanbul Finans Merkezi toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul’a yakışan finans merkezini en kısa sürede ülkemize kazandıracağız. pic.twitter.com/Y1125F0WsE— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 26 Nisan 2019
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