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İstanbul'da polis teyakkuzda! Kurt Kapanı uygulaması: Her yer didik didik aranıyor

İstanbul'da polis teyakkuzda! Kurt Kapanı uygulaması: Her yer didik didik aranıyor

İSTANBUL'da, "Kurt Kapanı 2019-5" uygulaması kapsamında, şehrin birçok noktasında denetimler yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olaylarının önlenmesi ile trafik denetimlerinin gerçekleştirilmesi için şehrin birçok noktasında "Kurt Kapanı 2019-5" uygulaması yapıldı.

Tüm birimler teyakkuzda

Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerinin personelinin katıldığı uygulamada, şüpheli görülen kişiler ve araçlar arandı.Denetimlerde araçların sürücülerinin ve şüpheli görülen kişilerin kimlikleri de kontrol edildi.

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