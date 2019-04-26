Fransa'ya "24 Nisan" yanıtı! İYİ Partili Lütfü Türkkan, "8 Mayıs" için kanun teklifi verdi

İYİ Partili Lütfü Türkkan, Türkiye’de 8 Mayıs’ın ‘Cezayir Soykırımı Anma Günü’ olarak kabul edilmesi için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi.

FRANSA’nın 24 Nisan'ı 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' ilan etmesine tepki gösteren İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Fransa Cumhuriyeti'nin Cezayir Halkına Yönelik Gerçekleştirdiği Katliamların ‘Soykırım' Olarak Tanınması" başlığını taşıyan kanun teklifinin gerekçesinde, Cezayir Devleti'ni oluşturan toprakların 1517-1830 yılları arasında, 313 yıl boyunca Osmanlı idaresinde kaldığını kaydetti.

Türkkan, "Osmanlı Devleti 313 yıllık süre zarfında Cezayir'de yaşayan tüm toplumsal gruplara dini, kültürel ve etnik özgürlükler tanımış ve asimilasyon politikası izlememiştir" dedi.

"Planlı olarak yok edilmişlerdir"

Türkkan" II. Dünya Savaşı'nın sona erdiği 8 Mayıs 1945'te Fransızlar, Cezayir'in Setif ve Guelma kentlerinde bağımsızlık yanlısı gösteriler yapan 45 bin Cezayirli sivili sistematik bir şekilde öldürmüştür" ifadelerini kullandı.

"BM soykırım tanımına uyuyor"

Türkkan sözlerini şöyle sürdürdü: Fransa'nın taraf olduğu Türkiye'nin onayladığı soykırım suçunun önlenmesine ve cezalandırılmasına dair sözleşmeyi hatırlatan Türkkan, teklifinin gerekçesinde ayrıca "Sözleşmenin 2. maddesi gereğince; ulusal, etnik, ırksal veya dinsel bir grubu, kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işlenen fiiller, soykırım suçunu oluşturur.

Türkiye'nin taraf olduğu bu uluslararası sözleşme kapsamında, Cezayir'de Fransa Hükümeti tarafından sistematik olarak ve planlı bir şekilde, bölgede demografik bir dönüşüm amacını uhdesinde barındırarak yapılan toplu katliamlar Birleşmişler Milletler soykırım tanımlanmasına uymaktadır. Açıklanan gerekçelerle ortak tarihsel şuurumuz olan Cezayir halkına yönelik insanlık ve vicdan dışı bu eylemlerin soykırım olarak kabul edilmesi amacıyla bu kanun teklif edilmiştir" ifadelerine yer verdi.