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Gürgen Öz'den havalimanındaki görevliye hakaret eden Funda Esenç'e tepki

Oyuncu Gürgen Öz, İstanbul Havalimanı yer hizmetlerinde çalışan kadın işçiyi, uçağın rötar yapması sebebiyle aşağılayan ve ağıza alınmayacak sözlerle hakaret eden Funda Esenç'e Instagram hesabından paylaştığı videoyla cevap verdi.

İstanbul Havalimanı'ndan rötar nedeniyle çıkan tartışmada Funda Esenç isimli bir yolcunun hakaretlerine maruz kalan özel yer hizmetleri şirketi çalışanı suç duyurusunda bulunacak. Söz konusu yolcuya Atlasglobal'in bilet satmayacağı aktarıldı. Ayrıca Funda Esenç hakkında soruşturma başlatıldı.

Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü olaya bir tepki de oyuncu Gürgen Öz'den geldi.

''Şimdi bu tipe bayılıyorum ben bizim memlekette''
Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Gürgen Öz, şunları söyledi: 

"Arkadaşlar tam kendi kendimi gülerken yakaladım. Şimdi diyeceksiniz ki niye? Gün geçmiyor ki güzel memleketimde bir çirkeflik yaşanmasın. Biliyorsunuz, İstanbul Havaalanı'nda kadının birisi sırf uçak rötar yaptı diye yer hostesine 'Sokak ş*rf*ntsı' dedi. Bu kadar düştü yani. Şimdi bu tipe bayılıyorum ben bizim memlekette.

''Böyle görgüsüz, bomboş, daha insan olamamış tipler, bunlar her yerde''
Şıkır şıkır giyinir, param var diye kendisini bir şey sanabilir, para verdi diye herkesi hakir görüp herkese yukarıdan bakabilir. Bu profil çok meşhur bizim memlekette. Böyle görgüsüz, bomboş, daha insan olamamış tipler, bunlar her yerde. Bu zaten daha uçak havalanmadan uçmaya başlamış. Kendisini yukarıda görüyor, havalanmış. Fakat yer hostesi ona bir tane çakacakken vazgeçiyor, insanlığını koruyor, yükseliyor, yüceliyor, onu yerin dibine sokuyor."

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