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Orhan Gencebay’ın oğlunu bıçaklayan şahıs tutuklandı

Orhan Gencebay’ın oğlunu bıçaklayan şahıs tutuklandı

Beşiktaş’ta yol tartışması yüzünden Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay’ı bıçakla yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece yaralama ve silahlı tehdit suçlarından tutuklandı.

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Murat Emre Gencebay'ı bıçakla yaralayan taksi şoförünün "silahla tehdit" ve "yaralama" suçlarından tutuklanmasına karar verildi.

Emre Gencebay'ı bıçakla yaralayan Doğan E'nin Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Tutuklanmasına karar verildi
İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Doğan E. savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Doğan E'nin "silahla tehdit" ve "yaralama" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Neler yaşandı ?
Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'nde, Gencebay ve arkadaşı, bindikleri taksinin şoförü D.E. ile yola çıktıktan sonra tartışmıştı. Bir süre sonra yol kenarına park ettiği aracından inerek kavga ettiği Gencebay'ı sağ göğsünden bıçaklayan D.E, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Olayda yaralanan Gökhan Murat Emre Gencebay, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

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