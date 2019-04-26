Trump çağrı yaptı petrol fiyatları düştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasıyla petrol fiyatları yüzde 2,5 oranında düştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "OPEC'e petrol fiyatlarını düşürme çağrısı yapıyorum" açıklamasının ardından petrol fiyatları yüzde 2,5 azaldı.

ABD Başkanı Donald Trump'tan petrol fiyatlarına ilişkin önemli bir açıklama geldi. Trump, Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı'nı (OPEC) aradığını belirtti. Trump, "Benzin fiyatları aşağı inecek. OPEC'i aradım ve petrol fiyatlarını aşağı indirmeniz gerekiyor dedim" açıklamasını yaptı.

Trump'ın gazetecilere yaptığı açıklamanın ardından brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,5 oranında azalarak 72,30 dolar seviyelerine geldi.