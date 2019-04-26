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Muhteşem Yüzyıl'da Şehzade Mustafa'nın ölümü Tanzanya'yı yasa boğdu

Anadolu Ajansı
Muhteşem Yüzyıl'da Şehzade Mustafa'nın ölümü Tanzanya'yı yasa boğdu

Yurt dışında bir çok ülkeye ihraç edilen Muhteşem Yüzyıl dizisi Tanzanya'yı yasa boğdu. Şehzade Mustafa'nın öldürüldüğü sahnenin ekranlara gelmesi sonrası ülkede ağlama görüntüleri gündem oldu, milletvekili taziye mesajı paylaştı.

Tanzanya'da bir ailenin ülkede popüler olan Türk dizilerinden Muhteşem Yüzyıl'da Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa'nın öldürüldüğü sahnenin ekranlara gelmesi sonrası yaşadığı üzüntü sosyal medyada gündem oldu.

Tünzanya'da 'Sultan' adıyla haftanın 5 günü ekranlara gelen Muhteşem Yüzyıl dizisinin son bölümünde Şehzade Mustafa'nın boğdurulması ülkeyi yasa boğdu. Sosyal medyada yayılan görüntüde, ekran başına kitlenen ailenin genç üyelerinin diziyi izlerken büyük üzüntüyle hüngür hüngür ağladıkları görülüyor.

Milletvekilinden paylaşım

​Ülkeyi yasa boğan bölüm sonrasında sosyal medyada çok sayıda yorum paylaşıldı. Milletvekili Nape Moses Nnauye, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sultan dizisini birkaç aydır izlediğini ifade ederek, "Nur içinde yat Mustafa" ifadesini kullandı.

Bir kız gördüm, kocası ölmüş gibi ağlıyordu

'Adambrv' adlı Twitter kullanıcısı, '(ABD'li oyuncu) Paul Walker öldüğünde bir kadın kardeşim çocuk gibi ağladı. Ona çok şaşırmıştık. Bugün de bir kız gördüm sanki kocası ölmüş gibi ağlıyordu çünkü Şehzade Mustafa öldü'" paylaşımında bulundu. Son yıllarda Sahra Altı Afrika ülkelerinde büyük popülerlik kazanan Türk dizi ve filmleri, en fazla izlenen yapımlar arasında başı çekiyor.

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