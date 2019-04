Ara Güler sergisi Londra’da ilk 10 etkinlik arasında

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından geçen hafta Londra'da açılan Ara Güler Sergisi, İngiltere'nin en saygın ve popüler yayınlarından Conde Nast Traveller dergisi tarafından Londra'da hafta sonu gidilecek en iyi 10 etkinlik arasında gösterildi. .

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan'da Londra Saatchi Galeri'de açılan Ara Güler Fotoğraf Sergisi, sanat çevrelerinin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Ara Güler'in anısını yaşatmak ve eserlerini tüm dünyaya tanıtmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından sırasıyla İngiltere, Fransa, Japonya, ABD, İtalya ve Somali'de gerçekleştirilecek Ara Güler sergiler dizisi, Londra'daki açılışla başladı. Ara Güler Sergisi, İngiltere'nin en saygın ve popüler yayınlarından Conde Nast Traveller dergisi tarafından Londra'da hafta sonu gidilecek en iyi 10 etkinlik arasında gösterildi.

Londra Saatchi Galeri'de İngiliz Devlet Bakanı Sir Alan Duncan ile medya ve sanat dünyasından 500'ü aşkın kişinin katıldığı açılışın ardından serginin yansımaları basında da geniş yer buldu. Açılıştan bir gün önce 22 Nisan Pazartesi günü The Times'ın sayfalarında yer alan Ara Güler Sergisi, açılışının ertesi sabahında da London Live'ın geniş kapsamlı haberiyle gündeme taşındı. TimeOut da dünkü haberinde "sokaktaki insandan dünyanın en önemli isimlerine uzanan muhteşem kareler" ifadeleriyle sergiyi okurlarına tavsiye etti..Açıklamada, İngiltere'nin Art Forum, Creative Boom, All in London, Fabuk Magazine, Art Rabbit gibi önemli sanat mecralarında da yer alan sergiye basın ve sanat dünyasının ilgisinin artarak devam ettiği belirtildi..

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından Doğuş Grubu'nun kurucusu olduğu Ara Güler Müzesi ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen serginin ana sponsorluğunu Halkbank ile Ziraat Bankası, basın sponsorluğunu Sabah ile Daily Sabah gazeteleri, resmi hava yolunu ise Türk Hava Yolları üstlendi..

Bu ay Londra Saatchi Galeri'de sergilenen eserler, mayısta Paris Polka Galeri, haziranda, Kyoto Tofukuji Tapınağı, eylülde New York Smitshsonian Ulusal Amerikan Yerli Müzesi, Ocak 2020'de Roma Trastevere Müzesi, Nisan 2020'de Mogadişu Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiği'nde sanatseverlerle buluşacak..