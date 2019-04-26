Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı birliklerden oluşan konvoy Hatay'a ulaştı.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando sevkiyatı yapıldı.
Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesi istikametine doğru ilerleyen konvoyun, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.