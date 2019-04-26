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Kovulduğu iddia edilen ünlü sunucu Buket Aydın'dan ilk açıklama!

Sosyal medyada yer alan "işine son verildi" iddiası sonrası ünlü sunucu Buket Aydın İnternethaber.com'a yaptığı açıklamada izne ayrıldığını söyledi.

Kanal D'de Buket Aydın'ın işine son verildiği iddiası medya gündemine bomba gibi düştü. Bu iddiaların hemen sonrasında Kanal D Ana Haber'de Buket Aydın yer almadı. Aydın ise iddiaları yalanlayarak izne ayrıldığını açıkladı.

Ekrana Semiha Şahin çıktı

Buket Aydın'ın Kanal D ile yollarının ayrıldığı iddiası geçtiğimiz günlerde gündeme gelmiş; ancak bu iddia doğrulanmamıştı. Bu gelişmelerin ardından bugün akşam saatlerinde düşen bir haber medya kulislerini bir kez daha hareketlendirdi. İddialara göre Kanal D Haber Dairesi Başkanı Buket Aydın'ın görevine son verildi. Aydın'ın yerine bu akşam ekrana CNN Türk'ün haber sunucusu Semiha Şahin çıktı.

İnternethaber.com'un ulaştığı Buket Aydın ise iddiaları yalanladı. İzne ayrıldığını söyleyen Aydın, Kanal D'deki görevine devam ettiğini söyledi.

Çok konuşulan kahkaha

Aydın, seçimlerden önce konuk aldığı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İstanbul, Ankara, İzmir’i kazanacağız” sözlerine gülmesiyle tepkilerin odağındaydı. Aydın ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine kahkaha attıktan sonra, mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun haberini sunarken, 'İBB Başkanı' dememişti.

"Üzme kendini, düzelir"

Öte yandan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan eski AK Parti Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu, "Buket Aydın'ı ve tarafsız haberlerini keyifle izliyorduk.İşine son verildiğini üzülerek öğrendim. Yakından tanıyan ve takip edenlerin çok değer verdiğini biliyorum. Kemal Bey'i soruları ile sıkıştırdığı için CHP'liler tarafından hedef gösterilmişti. Buket hiç üzme kendini. Düzelir" açıklaması yaptı.

Kuzu'nun ilgili tweeti şöyle:

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