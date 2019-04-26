HABER /  POLİTİKA
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

AK Partili o isim Davutoğlu ile hareket edecek

AK Partili o isim Davutoğlu ile hareket edecek

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun vitrin isimleri de belli olmaya başladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için yarışan; ancak ittifak nedeniyle aday gösterilmeyen Selçuk Özdağ'ın Davutoğlu ile birlikte hareket ettiği iddia edildi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partide vitrin isimleri de belli olmaya başladı. İddialara göre AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Davutoğlu ile birlikte hareket etme kararı aldı.

Eski Manisa milletvekili olan Selçuk Özdağ, 31 Mart seçimleri için Manisa Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için başvuru yapmış, ittifak nedeniyle aday gösterilmemişti. Bu gelişmenin ardından Özdağ'ın parti yönetimine ilişkin bir takım eleştiriler dile getirerek başkanlık sistemiyle yanıldığını söylemişti.


Davutoğlu ile birlikte hareket edecek

AK Parti'de rahatsızlık yaratan bu tweetin ardından Özdağ'ın AK Parti'den kopuşu da kesinleşmiş oldu. İddialara göre Özdağ, yeni kurulacak partide genel başkan yardımcılığı görevi üstlenecek.

İlgili Haberler
Ahmet Davutoğlu yeni parti için start verdi AK Partili Özdağ'dan bomba seçim yorumu Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Esenyurt'da sokakta çatlaklar oluştu, Cadde trafiğe kapandı
Esenyurt'da sokakta çatlaklar oluştu, Cadde trafiğe kapandı
Kovulduğu iddia edilen Buket Aydın'dan açıklama
Kovulduğu iddia edilen Buket Aydın'dan açıklama
Bursa'daki FETÖ operasyonunda 10 tutuklama
Bursa'daki FETÖ operasyonunda 10 tutuklama
Sri Lanka'da 3 patlama daha oldu!
Sri Lanka'da 3 patlama daha oldu!
Malatya'da Jandarmayı şaşkına çeviren olay
Malatya'da Jandarmayı şaşkına çeviren olay
Buse'yi arama çalışmaları sürüyor
Buse'yi arama çalışmaları sürüyor
ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ şüphelileri "fotokapana" yakalandı
FETÖ şüphelileri "fotokapana" yakalandı
Polatlı Topçu Füze Okulu'nda kaza: 1 asker şehit
Polatlı Topçu Füze Okulu'nda kaza: 1 asker şehit
Kadın 60. bölüm fragmanı
Kadın 60. bölüm fragmanı
Hukuk Politikaları Kurulu Toplantısı gerçekleşti
Hukuk Politikaları Kurulu Toplantısı gerçekleşti
Ara Güler sergisi Londra’da ilk 10 etkinlik arasında
Ara Güler sergisi Londra’da ilk 10 etkinlik arasında
Çukur 63. bölüm fragmanı: 2. sezon 30. bölüm
Çukur 63. bölüm fragmanı: 2. sezon 30. bölüm
Muhteşem Yüzyıl'da Şehzade Mustafa'nın ölümü Tanzanya'yı yasa boğdu
Muhteşem Yüzyıl'da Şehzade Mustafa'nın ölümü Tanzanya'yı yasa boğdu
5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık bulundu mu? Küçükçekmece olayı
5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık bulundu mu? Küçükçekmece olayı
Yorumlar