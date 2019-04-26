AK Partili o isim Davutoğlu ile hareket edecek

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun vitrin isimleri de belli olmaya başladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için yarışan; ancak ittifak nedeniyle aday gösterilmeyen Selçuk Özdağ'ın Davutoğlu ile birlikte hareket ettiği iddia edildi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partide vitrin isimleri de belli olmaya başladı. İddialara göre AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Davutoğlu ile birlikte hareket etme kararı aldı.

Eski Manisa milletvekili olan Selçuk Özdağ, 31 Mart seçimleri için Manisa Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı için başvuru yapmış, ittifak nedeniyle aday gösterilmemişti. Bu gelişmenin ardından Özdağ'ın parti yönetimine ilişkin bir takım eleştiriler dile getirerek başkanlık sistemiyle yanıldığını söylemişti.

Bu seçim -partili Cumhurbaşkanı- sisteminin Türkiye gerçeklerine ne kadar uzak olduğunu göstermiştir. Bir ülkede her kurum taraf haline gelirse o ülkede parçalanma kaçınılmaz olur. (Ben de evet dedim,yanıldığımı görüyorum),Bu sistem tekrar gözden geçirilmelidir. — Selçuk ÖZDAĞ (@selcukozdag) 18 Nisan 2019



Davutoğlu ile birlikte hareket edecek

AK Parti'de rahatsızlık yaratan bu tweetin ardından Özdağ'ın AK Parti'den kopuşu da kesinleşmiş oldu. İddialara göre Özdağ, yeni kurulacak partide genel başkan yardımcılığı görevi üstlenecek.