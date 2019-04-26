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Esenyurt'da sokakta çatlaklar oluştu, Cadde trafiğe kapandı

Esenyurt'da sokakta çatlaklar oluştu, Cadde trafiğe kapandı

İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta çatlaklar ve çökme nedeniyle Orhan Gazi Caddesi'nin trafiğe kapatıldığını ve bir binanın tahliye edildiğini duyurdu.

Güzelyurt Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana gelen olay nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı.

Bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İstanbul valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden Esenyurt'taki olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Güzelyurt mahallesi Orhangazi Caddesi'nde ve cadde üzerindeki 9 katlı bir binada meydana gelen çökme ve çatlaklar sebebiyle yol trafiğe kapatılmış olup bina da tedbir amacıyla tahliye edilmektedir. Olay mahallinde AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili kurumlarımızın teknik ekipleri gereken tedbirleri almaya başlamıştır" denildi.

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