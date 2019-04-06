Buket Aydın ile Hıncal Uluç arasında kılıçlar çekildi! Dede benzetmesi olay oldu

Yazısında, programı Buket Aydın sunduğu için izlemediğini belirten Hıncal Uluç, ünlü sunucuya "Bir kusurum var.. Ben yapay yüzlere bakamıyorum. Bu yüzden, kendileri olmaktan vazgeçip, botoks ve silikonla suratlarına duygusuz, ifadesiz maskeler takan hem de nasıl sevdiklerimle artık yüz yüze gelmemek için elimden geleni yapıyorum" sözleriyle yüklendi. Ayrıca Kanal D Haber'in reytinglerinin de düşük olduğunu belirtti.