Buket Aydın ile Hıncal Uluç arasında kılıçlar çekildi! Dede benzetmesi olay oldu
Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, kendisini eleştiren Sabah yazarı Hıncal Uluç'a 'dede' benzetmesi yaparak zehir zemberek bir yanıt verdi.
Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Arda Turan'ın konuk olduğu "40" programını köşsine taşıyıp Buket Aydın'ı eleştirince ortalık karıştı. Aydın, sosyal medya hesabından Uluç'a zehir zemberek sözlerle yanıt verdi.
Yazısında, programı Buket Aydın sunduğu için izlemediğini belirten Hıncal Uluç, ünlü sunucuya "Bir kusurum var.. Ben yapay yüzlere bakamıyorum. Bu yüzden, kendileri olmaktan vazgeçip, botoks ve silikonla suratlarına duygusuz, ifadesiz maskeler takan hem de nasıl sevdiklerimle artık yüz yüze gelmemek için elimden geleni yapıyorum" sözleriyle yüklendi. Ayrıca Kanal D Haber'in reytinglerinin de düşük olduğunu belirtti.
Bunun üzerine Buket Aydın, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Uluç'a ateş püskürdü. İşte Ünlü sunucunun o yanıtı;
"Birileri yılın röportajı olan Arda Turan'ın 40 programındaki açıklamalarını yazarken bu yazısıyla bizi tebrik etmesi gerekirken duydum ki bana ve bültenimize saldırmış... Açıkçası okuduğum, takip ettiğim biri değil ama ekip arkadaşlarım durumu iletti...