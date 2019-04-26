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Galatasaray deplasmandan avantajlı döndü

Galatasaray deplasmandan avantajlı döndü

Kadınlar Basketbol Süper Ligi Yarı Final ikinci maçında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti.

Galatasaray, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 59-48'lik skorla kazanmayı başardı.

Bu sonuçla Sarı-Kırmızılılar, seride durumu 1-1'e getirerek ev sahibi avantajını elde etti.

3 maç kazananın finale yükseleceği serinin üçüncü maçı 29 Nisan Pazartesi günü Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Galatasaray, ligde Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda en son 18 Mart 2015 tarihinde galip gelmişti.

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