Galatasaray deplasmandan avantajlı döndü
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Yarı Final ikinci maçında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti.
Galatasaray, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 59-48'lik skorla kazanmayı başardı.
Bu sonuçla Sarı-Kırmızılılar, seride durumu 1-1'e getirerek ev sahibi avantajını elde etti.
3 maç kazananın finale yükseleceği serinin üçüncü maçı 29 Nisan Pazartesi günü Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak.
Galatasaray, ligde Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda en son 18 Mart 2015 tarihinde galip gelmişti.