VakıfBank final serisinde durumu eşitledi

Vestel Venus Sultanlar Ligi final etabı ikinci karşılaşmasında VakıfBank kendi sahasında Eczacıbaşı VitrA'yı 3-1 mağlup etti ve seride durumu 1-1'e getirdi.

Final etabının üçüncü karşılaşması 29 Nisan Pazartesi günü saat 18.00’de Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak.

Sezonu FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonluğu ile açan ve CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni üçüncü olarak tamamlayan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi final serisi ikinci maçında Eczacıbaşı VitrA'yı VakıfBank Spor Sarayı'nda 16-25, 25-10, 25-18 ve 25-17'lik setlerle 3-1 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. İlk setini 25-16 kaybettiği karşılaşmanın ikinci setinde etkili servisler kullanan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-5 önde girdiği seti 25-10 almayı başardı.

Etkili servis performansını üçüncü sette de sürdüren VakıfBank, teknik molasına 12-5 önde girdiği seti 25-18 alarak, karşılaşmada 2-1 öne geçti. Dördüncü sette rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen VakıfBank, seti 25-17, maçı da 3-1 kazanarak seride durumu eşitledi