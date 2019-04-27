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Boğa Burcu Sosyal çevre akiviteleri yüksek Hande Kazanova 29 Nisan- 5 Mayıs 2019

Elif Özbek elif.ozbek@cevapla.tv
Boğa Burcu Sosyal çevre akiviteleri yüksek Hande Kazanova 29 Nisan- 5 Mayıs 2019

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Boğa burcunu sizler için yorumladı.29 Nisan- 5 Mayıs haftasında Boğ burcunu neler bekliyor?Aktiviteler, davet ve organizasyonlar hafta ortasına kadar vaktinizi alacak sevgili Boğa ve yükselen Boğa’lar.

Sosyal çevre aktivitelerinizin yüksek olacağı haftalardan bir tanesi olacak. Takım çalışmalarına uygun olacaksınız. Aktiviteler, davet ve organizasyonlar hafta ortasına kadar vaktinizi alacak sevgili Boğa ve yükselen Boğa’lar.

Geleceğinizi yeniden inşa ederken, gelecekle ilgili sorumluluklarınız, yabancı insanlarla yapılacak olan işler ve alanda almanız gereken önemli sorumluluklarda bazı zorlanmalar Salı günü Satürn gerilemesiyle ortaya çıkabilir. Bu alanlarda gözden kaçırdığınız ve yapmakta zorlandığınız konuları yaşayacağınız olaylarla farkedeceğiniz 5 aylık bir döngü içerisine gireceksiniz.

Çarşamba ve perşembe günü düşünsel olarak istediğimiz sonuçları yaratmaktan uzak olabiliriz. Geri planda durduğumuz ve üretmeye çalıştığımız fikirlerimizde diğer insanlardan göreceğimiz desteklerin aslında istediğimiz gibi olmadığını göreceğiz.

Diğer taraftan maddi konularda da benzer girişimlerde bulunabileceğiniz bir çarşamba günü olacak. Cuma gününü parasal konularda iyi değerlendirmeye özen gösterin.

Pazar günü Boğa Burcu’nda bir Yeniay gerçekleşecek. bu Yeniay’da başlattığınız adımların karşılığını bir yıl boyunca çeşitli alanlarda alma olasılığınız yüksek olacak. Adım atmak istediğiniz konularda bu Yeniay’ı harekete geçirmelisiniz. Güzel bir hafta diliyorum.

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