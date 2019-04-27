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Anadolu Efes heyecanı son maça bıraktı

Anadolu Efes heyecanı son maça bıraktı

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Barcelona Lassa ile karşı karşıya geldi. Barcelona'nın 82-72 kazanmasıyla seride durum 2-2'ye geldi.

 1 Mayıs Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma final foura yükselen takımı belirleyecek.

Turkish Airlines EuroLeague Play-Off dördüncü maçında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol ekibi Barcelona Lassa ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya Beaubois'nın etkili oyunuyla başlayan temsilcimiz, 6:34 kala 6-8 önde olan taraftı. Sonrasında Singleton ile basketler bulan Barcelona 3:21 kala 12-8'lik üstünlüğü yakaladı. Temsilcimiz 14-0'lık seriyle yeniden öne geçti ve 33 saniye kala skoru 12-22'ye getirdi. Periyot ise Singleton'ın üçlüğüyle 15-22 sona erdi. 

Efes'ten ilk çeyrekte 14-0'lık seri

İlk çeyreğin bitimine 3:21 kala 12-8 geride olan temsilcimiz Anadolu Efes, 33 saniye kala 12-22'lik üstünlüğü yakaladı.

Kyle Kuric ile ikinci çeyreğin ilk bölümünde hücumda etkili olan Barcelona, 5:33 kala skoru 25-26'ya getirdi. Ev sahibi ekip, 2:03 kala da Claver'in üçlüğüyle 34-33'lük üstünlüğü yakaladı. Barcelona üstünlüğünü son ana kadar korusa da temsilcimiz, Moerman'ın son saniye üçlüğüyle ilk yarıyı 36-38 önde tamamladı.

Üçüncü çeyreğe Tomic ve Kuric'in basketleriyle başlayan Barcelona, ilk dakika geçilirken 41-38'lik üstünlüğü yakaladı. Pot altı oyuncuları Singleton ve Tomic ile etkinliğini sürdüren ev sahibi ekip, ilk 5 dakikayı da 51-42 önde geçti. Barcelona, 1:21 kala Claver'in üçlüğüyle skoru 56-43'e getirdi. Ev sahibi ekip, 40 saniye kala Heurtel'in üçlük basket faulüyle 63-48'lik üstünlüğü yakaladı. Çeyrek de ev sahibinin, 63-50'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Son çeyrekte de Kyle Kuric ve Kevin Seraphin ile etkili olan Barcelona, 6:17 kala 72-59'luk skorla üstün olan taraftı. Larkin ile isabetler bulan temsilcimiz, 3:44 kala skoru 74-67'ye getirdi. Kalan bölümde farkı daha da azaltamayan temsilcimiz, karşılaşmadan 82-72'lik skorla mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla seride durum 2-2'ye gelirken Final Four son maça kaldı.

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