Yengeç Burcu Hafta duygusal konularla başlıyor Hande Kazanova 29 Nisan- 5 Mayıs 2019

29 Nisan- 5 Mayıs haftasında Yengeç burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Yengeç burcunu sizler için yorumladı.Çarşamba ve perşembe günü dikkatli olmakta fayda olacak.

Haftanız duygusal konularla başlıyor sevgili Yengeç ve yükselen Yengeç’ler. Daha az samimi olduğunuz insanlarla olan paylaşımlarınızı bu hafta başında artıracaksınız.

Kariyeriniz ve iş alanlarınıza göstereceğiniz ilgi ve alaka hafta ortasından sonra daha da artacak. Bu salı günü Satürn gerilemeye başlayacak. Özel hayatınız ve ikili ilişkilerinizde size birtakım sorumluluklar ve bu alanda yapmanız gereken konularda fırsatlar vermiş olabilir.

Şimdi bu fırsatları ve sorumlulukları kadar değerlendirebildiğinizi göreceğiniz bir sürece merhaba diyorsunuz. Yaklaşık dört buçuk ay boyunca Satürn’ün bu alanlarınızda geriliyor olması, ikili ilişkilerinizde bazı konu ve olayları gözden geçirmenize neden olacak.

Partnerinizin ve eşinizin hayatında birtakım sıkıntı ve problemler salı günü civarında karşınıza gelebilir. Çarşamba ve perşembe günü dikkatli olmakta fayda olacak. Göz önünde olacağınız ve kariyerinizi etkileyen önemli konularda sıkıntı ve sorunlara açık görünüyorsunuz.

Diğer taraftan özellikle cuma günü iş alanlarınızda güzel şans ve fırsatların karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Pazar günü oluşacak Yeniay, sosyal çevre alanlarınızı aydınlatacak. Bu Yeniay ile geleceğinizi şekllendireceksiniz. Güzel bir hafta olsun.