Hande Kazanova 29 Nisan - 5 Mayıs 2019 Parasal konulara odaklanacaksınız Aslan Burcu

İş koşullarında oluşan birtakım sıkıntı ve sorunların çarşamba ve perşembe günü fikirsel olarak sizi olumsuz etkileme ihtimaline karşı hazırlıklı olmalısınız.29 Nisan - 5 Mayıs 2019 haftasında Aslan burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Aslan burcunu sizler için yorumladı.

Bu hafta parasal konulara odaklı olacaksınız. Bu alanda girişimleriniz önemli olacak sevgili Aslan ve yükselen Aslan’lar. Parasal konularda sınırlarınızı iyi belirlemeniz gerekiyor. Salı günü Satürn gerilemeye başlayacak.

İş, hizmet ve sağlık alanlarınızda gerileyecek olan Satürn, bu alanlarda şimdiye kadar karşınıza gelmiş olan sorumlulukları nasıl hayata geçirdiğinizi sorgulatacak. sağlığınıza da gereken özeni göstermeyi ihmal etmemelisiniz.

İş koşullarında oluşan birtakım sıkıntı ve sorunların çarşamba ve perşembe günü fikirsel olarak sizi olumsuz etkileme ihtimaline karşı hazırlıklı olmalısınız. Diğer taraftan hayata aşkla ve mutlulukla bakabilirseniz eğer fırsatlı bir dönem olduğunu göreceksiniz. Pazar günü Boğa Burcu’nda bir Yeniay gerçekleşiyor.

Bu Yeniay, kariyer ve iş alanlarınızda atmanız gereken önemli adımları devreye sokabilirsiniz sevgili Aslan’lar. Anne ve anne tarafı ya da partneriniz ailesiyle ilgili konu ve olaylarla bu alanda verilecek kararlar bu Yeniay ve sonrasında devrede olacak. Güzel bir hafta diliyorum.