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UBER'e 500 milyon dolarlık dev yatırım

UBER'e 500 milyon dolarlık dev yatırım

Popüler online ödeme şirketi PayPal, taşımacılık hizmeti veren Uber firmasına 500 milyon dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Uluslararası finans piyasaları ve şirketler hakkında analizler yayınlayan International Financing Review'in (IFR) raporuna göre, lojistik ve taşımacılık alanında faaliyet gösteren Uber firması, online ödeme şirketi PayPal'ın 500 milyon dolarlık yatırımıyla birlikte “superapp”ye dönüşecek.

“Superapp” kavramı müşterilerin ulaşım, alışveriş ve ödeme gibi birçok servise tek bir uygulama üzerinden ulaşması anlamına geliyor. Uzmanlar, “superapp” olarak hizmet veren firmaların, tek alanda hizmet veren firmalara göre daha çok kazanç elde edeceğini savunuyor.

Uber'in, PayPal'ın yatırımının ardından piyasada daha etkin hale gelmesi ve 80 ile 90 milyar dolar arasında bir piyasa değerine ulaşması bekleniyor.

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