Başak Burcu Hande Kazanova 29 Nisan- 5 Mayıs 2019 çarşamba günü önemli

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Başak burcunu sizler için yorumladı. 29 Nisan-5 Mayıs haftasında Başak burcunu neler bekliyor? Bu hafta kendi başınıza hareket etmek istemeyeceksiniz.

Diğer insanlardan alacağınız destekler ve onayla haftanızı başlatıyorsunuz sevgili Başak ve yükselen Başak’lar. Bu hafta kendi başınıza hareket etmek istemeyeceksiniz.

Diğer insanlardan alacağınız onay önemli olacak. Partneriniz varsa onun hayatına göre hareket etmek durumunda kalabilirsiniz. Salı günü Satürn gerilemeye başlayacak. Hem aşk hayatınız hem çocuklarınızla ilgili konularda, hem de sanatsal işlerinizde size çeşitli sorumluluklar yükleyen Satürn’ün gerilemesi bu alanlarda birtakım sıkıntı ve sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Çarşamba günü önemli olacak.

Çarşamba ve perşembe günleri parasal konularda geleceğe yönelik maddi fikirlerinizin istediğiniz gibi çalışmadığını görebilirsiniz. Özel hayatınızda fikirlerinizi karşı tarafa aktarmak sandığınız kadar kolay olmayabilir. Diğer taraftan ev, aile alanlarınızda güçlü etkileşimler devrede olacak.

Eviniz için yapacağınız harcamalar, ailenizden gelecek olan bir paranın eve aktarılması gibi güzel etkileşimler devrede olacak. Pazar günü bir Yeniay gerçekleşiyor. Seyahat, eğitim, yabancı insanlarla yapılacak olan işler, geleceğe yönelik adımlarda hızlı gelişmeler karşınıza gelebilir. Güzel bir hafta diliyorum.