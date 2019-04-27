HABER /  POLİTİKA
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

Ekrem İmamoğlu 'en uzun geceyi video ile paylaştı

Ekrem İmamoğlu 'en uzun geceyi video ile paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından 31 Mart gecesi yaşananları 'En Uzun Gece' başlığı taşıyan bir video ile paylaştı.

31 Mart Yerel seçimlerinde İstanbul yarışını önde tamamlayan fakat yapılan itirazlar ve tartışmaların ardından mazbatasını 17 gün sonra alabilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart gecesi yaşananları 'En Uzun Gece' başlığı taşıyan bir video ile paylaştı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya üzerinden yayınladığı video şöyle:

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Erbakan tek başına iktidar için düğmeye bastı!
Fatih Erbakan tek başına iktidar için düğmeye bastı!
Süleyman Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın
Süleyman Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın
Bıçaklanan Orhan Gencebay'ın oğlu Emre Gencebay o anları anlattı
Bıçaklanan Orhan Gencebay'ın oğlu Emre Gencebay o anları anlattı
ABD'de Irak gazisi aracını Müslüman sandığı yayaların üzerine sürdü
ABD'de Irak gazisi aracını Müslüman sandığı yayaların üzerine sürdü
Denizli'de tekstil fabrikası alev alev yandı
Denizli'de tekstil fabrikası alev alev yandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı
ÖNCEKİ HABERLER
Stockholm'de yılın en sevilen esnafı bir Türk oldu
Stockholm'de yılın en sevilen esnafı bir Türk oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı
Sen Anlat Karadeniz 50. bölüm fragmanı
Sen Anlat Karadeniz 50. bölüm fragmanı
Fenerbahçe, Trabzonspor maçında çıkış arayacak
Fenerbahçe, Trabzonspor maçında çıkış arayacak
Trabzonspor 22 yıllık özleme son vermenin peşinde
Trabzonspor 22 yıllık özleme son vermenin peşinde
Jet Sosyete yeni sezon 23. bölüm 2. fragmanı
Jet Sosyete yeni sezon 23. bölüm 2. fragmanı
Göz önünde olacaksınız İkizler Burcu Hande Kazanova 29 Nisan-5 Mayıs 2019
Göz önünde olacaksınız İkizler Burcu Hande Kazanova 29 Nisan-5 Mayıs 2019
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
Gökhan Gencebay'ın annesi kimdir? Orhan Gencebay'ın az bilinen oğlu
Yorumlar