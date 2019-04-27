Ekrem İmamoğlu 'en uzun geceyi video ile paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından 31 Mart gecesi yaşananları 'En Uzun Gece' başlığı taşıyan bir video ile paylaştı.

31 Mart Yerel seçimlerinde İstanbul yarışını önde tamamlayan fakat yapılan itirazlar ve tartışmaların ardından mazbatasını 17 gün sonra alabilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart gecesi yaşananları 'En Uzun Gece' başlığı taşıyan bir video ile paylaştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya üzerinden yayınladığı video şöyle: