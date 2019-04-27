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Papağan gözaltına alındı! Susma hakkını kullandı

Papağan gözaltına alındı! Susma hakkını kullandı

Brezilya'da bir papağan, uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddia edilen sahiplerini polis baskını sırasında "Annecim, polis" diyerek uyardığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Polisler, papağanın 'susma hakkını' kullandığını da iddia etti.

Teresina kentindeki Vila Irma Duce mahallesinde yapılan baskında, yeşil tüylü papağan polisler eve girer girmez bağırmaya başladı.
Baskında yer alan bir polis memuru "Bunun için eğitilmiş olmalı. Polis yaklaşır yaklaşmaz, bağırdı" dedi.

Papağanın gözaltına alınmasının ardından, Teresine Hayvanat Bahçesine götürüldüğü belirtildi.
 
"Sessiz kalma hakkını kullanıyor gibiydi"
 
Brezilyalı bir gazeteci, papağanın sessiz kalma hakkını kullanıyor gibi göründüğünü söyledi ve "Şimdiye dek hiç ses çıkartmadı" dedi. Veteriner Alexandre Clark da "Çok sayıda polis memuru gelip gitti ama hiçbir şey söylemedi" diye konuştu.
 
Polis, papağanın "India" adıyla tanınan sahibinin geçmişte iki kez uyuşturucu kaçakçılığı suçundan tutuklandığını belirtti. India'nın 30 yaşındaki kocası Edvan'ın da, baskın yapılan evde kokain bulunmasının ardından tutuklandığı duyuruldu.
 
16 yaşındaki kızın ise iç çamaşırında içinde esrar bulunmasının ardından, uyarı verilerek serbest bırakıldı.

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