Dışişleri Bakanlığı'ndan Portekiz'e çok sert yanıt: Reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Portekiz Parlamentosu’nun "1915 Ermeni olayları" hakkında yaptığı açıklamayı reddettiklerini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tarihi siyasallaştıran, uluslararası hukuku ve Avrupa hukukunu hiçe sayan bu tür yaklaşımlar asla kabul edilemez" denildi.

Hukuka saygı göstermesini bekliyoruz

Açıklamada şunlara değinildi: Portekiz Parlamentosu’ndan iç siyasi saiklerle gerçekleri çarpıtmak yerine tarihi gerçeklere, arşiv kayıtlarına ve hukuka saygı göstermesini bekliyoruz.