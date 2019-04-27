Arda Turan'dan 14 yıllık kariyerinde bir ilk

Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan, profesyonel kariyerindeki 14. sezonunda bir ilki yaşadı. 32 yaşındaki oyuncu, ilk kez gol atamadığı bir sezon geçirdi.

Medipol Başakşehir, Arda Turan'dan istediği verimi alamadı. Sakatlığı nedeniyle ligin son 5 haftasında forma giyemeyecek olan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon İstanbul ekibi ile 9'u ilk 11 olmak üzere 16 maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda 800 dakika süre arda, 2 asistte kaldı. Görev aldığı 16 maçta da gol atamayan Arda, profesyonel kariyerindeki 14. sezonunda bir ilki yaşadı.

İlk kez gol atamadığı bir sezon geçirdi

Geride kalan 14 sezonda Manisaspor, Galatasaray, Atletico Madrid, Barcelona ve Medipol Başakşehir formaları giyen 32 yaşındaki oyuncu, ilk kez gol atamadığı bir sezon geçirdi.

1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor

Medipol Başakşehir'in 2018 Ocak ayında Barcelona'dan iki buçuk yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Arda Turan'ın İstanbul ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.