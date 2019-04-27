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Başakşehir tökezledi yarış kızıştı! İşte 20 hafta sonra gelen fırsat

Başakşehir tökezledi yarış kızıştı! İşte 20 hafta sonra gelen fırsat

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'in Göztepe'ye 2-0 kaybetmesinin ardından Galatasaray, 20 hafta sonra lider olma fırsatını yakaladı.

Spor Toto Süper Lig'de liderlik yarışı iyice kızıştı. Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Medipol Başakşehir, Göztepe'ye evinde 2-0 kaybederek 20 haftadır sürdürdüğü liderliği kaybetme riskiyle karşı karşıya. Galatasaray, Pazartesi günü Atiker Konyaspor'u mağlup ederse 20 hafta sonra tekrar liderliğe yükselecek.

Başakşehir'in kalan maçları
Demir Grup Sivasspor (D)
MKE Ankaragücü
Galatasaray (D)
Aytemiz Alanyaspor

Galatasaray'ın kalan maçları
Atiker Konyaspor(D)
Beşiktaş Çaykur Rizespor (D)
Medipol Başakşehir
Demir Grup Sivasspor (D)

Beşiktaş'ın kalan maçları
MKE Ankaragücü
Galatasaray (D)
Aytemiz Alanyaspor
Trabzonspor (D)
Kasımpaşa

Trabzonspor'un kalan maçları
Fenerbahçe (D)
Kayserispor
Atiker Konyaspor (D)
Beşiktaş
Çaykur Rizespor (D)

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