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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik atamalar! İşte o isimler

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik atamalar! İşte o isimler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 5 atama gerçekleştirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun bürokrat olarak ilk atadığı isim 1995 yılından bu yana İBB kadrosunda çalışan Nuri Sait Yıldırım.

Sait Yıldırım kim?

1992 yılı Afyon Kocatepe Üniversitesi Maliye Bölümü mezunu olan Yıldırım, 1998 yılından bu yana İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda müfettiş olarak görev yapıyor. Yıldırım, müfettişliğinin ilk yıllarında İBB Kent Orkestrası Müdürlüğünde 2 yıl müdür yardımcılığı, 2012-2014 yılları arasında ise 2 sene İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı danışmanlığını görevlerini yürüttü. İmamoğlu'nun atamasının ardından 25 Nisan 2019 tarihinde İBB Özel Kalem Müdürü olarak görevine başladı.

Atadığı ikinci bürokrat

Ekrem İmamoğlu'nun atadığı ikinci bürokrat ise Nurten Uğursoy oldu. Marmara Ünivesitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezunu olan Uğursoy, 1982 yılında İBB'de çalışmaya başladı. 2009-2015 yılları arasında arasında Gaziosmanpaşa Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürü, 2015 yılından itibaren ise Avcılar Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürü olarak görev yapmakta iken İBB Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı olarak atamasının yapılması için onay alındı.

İki bürokratın yanı sıra beş de danışman atadı

İmamoğlu'nun atadığı isimler arasında iki bürokratın yanı sıra beş de danışman yer aldı: Melih Geçek, Ertan Yıldız, Naim Erol Özgüner, Yiğit Oğuz Duman ve Murat Ongun. Ongun aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin basın sözcülüğü görevini yürütüyor.

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