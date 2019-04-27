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İnsanlık uslanmıyor! Erdek'te 7 hayvan katledildi

Demirören Haber Ajansı
İnsanlık uslanmıyor! Erdek'te 7 hayvan katledildi

Balıkesir'in Erdek İlçesi'nde zehirli et yiyen 7 hayvan katletildi. 6 köpek yavrusu ise mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.

Ankara Batıkent İlçesinde yaşanan olayların ardından bir katliam haberi de Balıkesir'in Erdek İlçesinden geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin verdiği zehirli eti yiyen 1 sokak köpeği ile iki aylık 3 yavrusu ve 3 kedi olmak üzere toplam 7 hayvan öldü, 6 yavru köpek ise mahallede yaşayan hayvanseverler tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Tatlısu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Tatlısu İlk ve Orta Okulu bahçesine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bırakılan zehirli etten sokak köpeği ile 8 yavrusu ve 3 kedi yedi. Hayvanlar zehrin etkisiyle can çekişirken olayın haberini alan hayvanseverlerin müdahalesi ile 6 yavru köpek kurtarılırken, anne köpek ile 3 yavrusu ve 3 kedi kurtarılamayarak öldü.

Mobese kamerası istiyorlar

Bu tip olayların son zamanlarda artış gösterdiğini belirten mahalle sakinleri, "Hayvanseverler olarak çok üzülüyoruz. Tatlısu Mahallesi'nin önemli alanları görebilecek şekilde mobese kameraları konulması için Erdek Kaymakamlığı’na başvuracağız" ifadelerini kullandılar.

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