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Galatasaray Babel transferini bitirdi!

Galatasaray Babel transferini bitirdi!

Galatasaraylı yöneticilerin, anlaşmayı 24 Mart’taki Hollanda-Almanya maçı sonrası sağladığı ortaya çıktı.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Babel transferinde mutlu sona ulaştı. Galatasaraylı yöneticilerin, anlaşmayı 24 Mart’taki Hollanda-Almanya maçı sonrası sağladığı ortaya çıktı.

Babel, menajeri ve Sarı-Kırmızılı idarecilerin Hollanda’da buluşarak şartları görüştüğü ve yeni sezon için el sıkıştığı öğrenildi. Buna göre Galatasaray, 32 yaşındaki Babel’e 3 yıl için imza parası da dahil olmak üzere 10 milyon Euro (65 milyon TL) ödeyecek.

''Teklifler geldi ancak bu konuda daha fazla detay veremeyeceğim''
Ryan Babel’in menajeri Winnie Haatrecht, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, teklif aldıklarını doğrulayarak, “Babel şu anda Fulham’ın kontratlı futbolcusu. Kendisine bazı teklifler geldi ancak bu konuda daha fazla detay veremeyeceğim. Bunları Babel ile kendi aramızda değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Babel, Fulham formasıyla 13 maça çıkarken 4 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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