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Cenk Tosun şokta! İngilizler böyle duyurdu

Cenk Tosun şokta! İngilizler böyle duyurdu

İngiliz basını, Everton’ın ismi Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan milli futbolcu Cenk Tosun'u satış listesine koyduğunu yazdı.

Geçtiğimiz sezon devre arasında 22 milyon 500 bin Euro karşılığında Beşiktaş'tan İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'a transfer olan Cenk Tosun gözden düştü.

İngiliz basını bu sezon teknik direktör Marco Silva ile yıldızı bir türlü barışmayan milli futbolcunun satış listesine konulduğunu yazdı. 

Takvim'de yer alan habere göre; İsmi bir süredir Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Cenk Tosun'un bonservis bedeli hakkında ise bilgi verilmedi.

23 maçta 2 gol ve 3 asist
Uzun süredir 11'de forma giyemeyen yıldız futbolcu bu sezon Premier Lig'de 23 maçta 2 gol ve 3 asistle oynadı..

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