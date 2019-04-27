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Bombayı Rumenler patlattı! Lucescu'dan bir ilk

Bombayı Rumenler patlattı! Lucescu'dan bir ilk

Rumen basını, Mircea Luscecu’nun, Beşiktaş’la anlaşarak kendisi için çok önemli bir prensibi çiğnediğini yazdı.

12 Mayıs’ta yapılacak kongrede Fikret Orman’ın yeniden başkan seçilmesi halinde Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in yerine gelmesi beklenen Lucescu hakkında Rumen basınında dün de önemli haberler vardı.

Rumenler, Luscecu’nun, Beşiktaş’la anlaşarak kendisi için çok önemli bir prensibi çiğnediğini iddia ettiler.

Rumen teknik adamın sezon sonunda Siyah-Beyazlı kulübün başına geçerek, Rumen takımları için yapmadığı bir özveride bulunacağı da vurgulandı.

Sözünden geri adım atmış olacak
Akşam'ın haberine göre; Lucescu’ya daha önce Rapid Bükreş ve Dinamo Bükreş’ten teklif geldiğini hatırlatan gazeteler, “Ancak Lucescu bunu kabul etmemişti. Çünkü, ‘Asla daha önce başarılı olduğum yere dönmeme gibi bir prensibim var. Çünkü bunu yaparsanız daha önce yaptığınız başarılı işler karşınıza çıkar ve size acı verir’ demişti. Şimdi Beşiktaş’a gidince bu sözünden geri adım atmış olacak” yorumu yaptılar.

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