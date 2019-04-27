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Terim onay verdi! İşte Onyekuru’nun yerine gelecek isim

Terim onay verdi! İşte Onyekuru’nun yerine gelecek isim

Galatasaray, sezon sonunda Everton’a geri dönecek olan Onyekuru’nun boşluğunu eski oyuncusu Bruma ile dolduracak.

Sezon başında Everton’dan 800 bin euroya kiralanan ve Sarı-Kırmızılı forma altında gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Henry Onyekuru, lig sonunda İstanbul’a veda edecek. Everton’un Nijeryalıyı yeniden kiralamaya yanaşmaması sonrasında Galatasaray alternati isimlere yöneldi.

Balde ile görüşme yapıldı
Güneş'in iddiasına göre; Sarı-Kırmızılılar'ın bu konuda belirlediği isim ise eski yıldızı Armindo Bruma. Portekizlinin menajeri Balde ile ilk teması kuran yönetim olumlu dönüş aldı. Bruma’nın kendisini bulması için bir araya ihtiyacı olduğunu düşünen Balde, konuyu Leipzig yönetimine iletti.

Bruma sıcak bakıyor
Almanlar oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmasa da Galatasaray ısrarcı. Teknik direktör Fatih Terim’in de onayı sonrasında görüşmeler sıklaşacak. Bruma’nın da Galatasaray’a sıcak bakması transfer için büyük etken.

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