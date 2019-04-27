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Sapıklığın böylesi! Kütahya'da köpeğe tecavüz ilçeyi ayağa kaldırdı

Sapıklığın böylesi! Kütahya'da köpeğe tecavüz ilçeyi ayağa kaldırdı

KÜTAHYA'da sahipli köpeği ormanlık alana götürerek tecavüz ettikleri iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

100. Yıl Mahallesi'nde oturan Ş.K., köpeğini evinin karşısındaki ağaca bağladı. Ancak kısa süre sonra köpeğinin olmadığını fark etti. Çevredekilerden köpeğinin 2 kişi tarafından alınarak, ormanlık alana götürüldüğünü öğrendi. Ş.K. hemen ormanlık alana gitti.

Veteriner tedavi etti

Ancak 2 kişinin burada köpeğini, ağaca bağlayıp tecavüz ettiğini gördü. Duruma müdahale eden Ş.K. ile yardımına gelenler, İ.D.(47) ve İ.Y.'yi (55) etkisiz hale getirip, polisi aradı. Polis ekiplerince gözaltına alınan ikili, Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Köpek ise veteriner tarafından muayene edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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