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Warriors'ı üst tura Durant taşıdı

Anadolu Ajansı
Warriors'ı üst tura Durant taşıdı

Kevin Durant'in 50 sayıyla play-off kariyer rekoru kırdığı maçta Los Angeles Clippers'ı 19 sayı farkla geçen Golden State Warriors, üst tura yükseldi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Los Angeles Clippers'ı deplasmanda 129-110 yenen Golden State Warriors, seriyi 4-2'ye getirerek Batı Konferansı yarı finalinde Houston Rockets'ın rakibi oldu. 

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Batı Konferansı play-off ilk tur 6. karşılaşmasında Los Angeles Clippers'a konuk olan Warriors, yıldız oyuncusu Kevin Durant'in skorer oyununun yardımıyla mücadeleden 129-110 galip ayrıldı.

Warriors'ta Durant, 38'i ilk yarıda olmak üzere 50 sayıyla galibiyette başrolü oynayıp, play-off'lardaki kariyer rekorunu kırdı. Draymond Green 16 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaparken, Stephen Curry ise 24 sayı, 6'şar asist ve ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Clippers'ta Danilo Gallinari 29 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Shai Gilgeous-Alexander ise 22 sayı ve 6 asistlik performans sergiledi. Seriyi 4-2'ye getirerek tur atlayan Golden State Warriors, Batı Konferansı yarı finalinde Houston Rockets'la karşılaşacak. NBA play-off'larına, Toronto Raptors-Philadelphia 76ers (0-0) ve Denver Nuggets-San Antonio Spurs (3-3) maçlarıyla devam edilecek.

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