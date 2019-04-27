Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme dair çok kritik çıkışlar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam kampında yaptığı açıklamada, "İçimizde belli seviyelere gelenlerin yaptığı çalışmalar, yenilir yutulur cinsten değil" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Her seçim bir imtihandır, mücadeledir. 31 Mart'ta bu imtihanı büyük oranda başarıyla verdik" açıklaması yaptı.

"AK Parti olarak yüzde 44,4'lük bir oy oranına ulaaştık. Bu sonuç, AK Parti olarak girdiğimiz mahalli idareler seçimlerinde elde ettiğimiz en yüksek ikinci oy oranıdır" diyen Erdoğan, "2014'e göre 3 büyükşehri kaybetmiş bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu davanın adamı olduğunu söyleyenler seçim kampanyası sürecinde neredeydiler" sorusunu soran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"İstanbul seçimleriyle ilgili sürecin takipçisi olacağız"

-Milletimiz, ülkemizdeki toplam bin 389 belediyenin 758'ini AK Parti'li kadrolara emanet etmiştir. İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik, tam aksine kazandık. İstanbul'da 39 ilçenin 25'ini ittifak olarak almış bulunuyoruz. Ankara'da 25 ilçenin 22'sini almış bulunuyoruz.

"Şeriatın kestiği parmak acımaz"

-YSK tarafından değerlendirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili süreci sonuna kadar takip ediyoruz, edeceğiz. Şeriatın kestiği parmak acımaz diyerek, YSK'nın verdiği karara içimize sinse de sinmese de saygı duyacağız. AK Parti umudunu kesti diyorlar son ana kadar hukuk mnücadelemizi sürdüreceğiz. Bu iş bitti, kaybettik noktasında değiliz.

"Örgütlü organizasyon söz konusu"

-CHP'nin Seçim Kanunumuzda yeri olan itiraz yollarını kullandığımız için bizi hedef alması, pervasızca bize saldırması tam anlamıyla trajikomik bir durumdur. (İstanbul seçimleri) Burada çok ciddi bir örgütlü organizasyon söz konusu. Elimizdeki belgeler bunu gösteriyor. Milletimiz, 'Bu İstanbul benim içime sinmedi, burada bir şaibe olduğu kesin ve bu şaibenin giderilmesi şart ki rahatlayalım.' diyor.

"Nerede ne dönüyor biliyoruz"

-Bu davanın adamı olduğunu söyleyenler seçim kampanyası sürecinde neredeydiler. Bu teşkilat sadece ankarada kabuğuna çekilmiş değil nerede ne dönüyor biliyoruz. Yönetim çalışmalarını yapar, karar verir. Bu kararada uyarız. Teşkilat ahlakının gereği budur. Her alanda ihtiyaç duyulan değişimleri gerçekleştireceğiz. Birileri istediği için değil ihtiyacımız için yapacağız. Böyle dönemlerde yanımızda olanları da karşımıza dikilenleri de unutmayız. Zehirli oklarını partimize saplamak için dört bir yanda mevzilenmiş fırsatçılara bu meydanı bırakmayacağız.

"Kızgın demiri soğutalım" çıkışı

-Seçim dönemi ile icraat dönemi farklıdır. Kızgın demiri soğutalım derken buna dikkat çektik.

"Sırça köşklerinde yüksek siyasetçilik oynayanlar..."

-Sırtını terör örgütlerine dayayanlar bizi anlayamaz. İkbalini siyaset mühendisliklerinde görenler bizi idrak edemez. Türkiye karşıtı senaryoların figüranlığına razı olanlar bizim mücadelemizi kavrayamaz. Esen rüzgara göre yön değiştirenler, sırça köşklerinde yüksek siyasetçilik oynayanlar bizim verdiğimiz kavganın sırrına eremez. İçimizde belli seviyelere gelenlerin yaptığı çalışmalar, yenilir yutulur cinsten değil.

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı

-CHP, şehit cenazesindeki müessif olayı yine çığırından çıkarmaya çalıştı. Şehit cenazesine katılmak herkesin hakkı, ancak seçimde kendini PKK'nın güdümünden kurtaramamış olanlar özenli olmalıdır. HDP ile işbirliği yapmışsın. Çubuk'a gideceksin. Bunu hiç düşünmüyor musun? Sen siyasi istismar için oraya gidiyorsun, şehit için değil. Katili PKK olan şehidimizin cenazesine katılımın tedbir alınıp gerekn yerlere bilgi verilip yapılması gerekir. İstenmediğniz halde gidiyorsunuz. Çubuk'un oy potansiyeli ortada. CHP'nin Çubuk'ta yaşanan hadiseyi mecrasından saptırarak işi şehitlerimize, terörle mücadeleye, AK Parti'ye, hükümete ve millete karşı bir nefret kampanyasına çevirmeye çalışması yanlıştır.

"CHP'li belediyelerde işçi kıyımları başlamıştır"

-CHP'li kabul edilebilecek belediyelerde hemen işçi kıyımları başlamıştır. Ne oldu? CHP'nin kutuplaştırma siyasetine karşı kültürümüze inancımıza uygun şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu ülkedeki tek kutuplaşma Türkiye ortak paydası ile terör örgütleri arasındadır. Zihnini ve gönlünü terör örgütlerinin ve dış güçlerin emrine vermemiş herkesi Türkiye ortak paydasında buluşmaya davet ediyoruz

"Bu ne cahilliktir?"

-Bizi CHP ve HDP'den ziyade 2002 yılına kadar beraber yürüdüğümüz birilerinin sözleri üzüyor. Malum partinin başındaki zat, Çamlıca Camii ile ilgili bir hezeyanını dile getiriyor, bu ne cahilliktir? Boğaz'a girdiğin zaman büyük Çamlıca Camii'ni göreceksin. Bunlara oy verenler herhalde bu sözlerden ötürü hesaba çeker. Çamlıca Camii'ni önümüzdeki hafta cuma günü hizmete alacağız.

"Yaşanmış acı bir olaydan ibarettir"

-Ermeni tehciri ne bir soykırım ne de büyük felakettir. Bu, bir asır öncesinin çok sıkıntılı şartlarında yaşanmış acı bir olaydan ibarettir. Şayet Ermenilere karşı iddia edildiği gibi bir yola başvurmuş olsaydık bugün Avrupa'dan Amerika'ya, Kuzey Afrika'dan Kafkasya'ya kadar geniş bir alanda yaşayan milyonlarca Ermeni'den söz edilemezdi. Ermeni tehciri ne bir soykırım ne de büyük felakettir. Bu, bir asır öncesinin çok sıkıntılı şartlarında yaşanmış acı bir olaydan ibarettir.

"Güvenlik tahkimatlarını yapmayı sürdüreceğiz"

-Suriye'deki terör bataklığını kurutmaya yönelik adımları atmayı ve derhal S-400 ve benzeri güvenlik tahkimatlarını yapmayı sürdüreceğiz.

"Bizim işimiz var, lütfen yolunuza"

-Fitne, fesat unsurları böyle güçlü bir yapıyı her zaman tahrik, tahrip etmek üzere yollarına devam edeceklerdir. Bunlar da hep içinizden, içimizden çıkan birileri olacaktır. Bunlara kapımıza dayandıkları zaman verilecek cevap 'Bizim işimiz var, lütfen yolunuza.' olmalı.