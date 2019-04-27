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Başakşehir 5 haftada 10 puan kaybetti

İhlas Haber Ajansı
Başakşehir 5 haftada 10 puan kaybetti

Medipol Başakşehir, Süper Lig’de oynadığı son 5 karşılaşmada tam 10 puan kaybederek şampiyonluk yolunda önemli yaralar aldı

Medipol Başakşehir kan kaybetmeye devam ediyor. Bundan birkaç hafta önceye kadar ortaya koyduğu performans ve rakipleriyle arasındaki puan farkı da göz önüne alındığında şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen turuncu-lacivertliler, ligin 30. haftasında dün akşam sahasında Göztepe’ye 2-0 kaybederek son haftalardaki kötü gidişatını sürdürdü. Başakşehir, bir önceki hafta da yine evinde Rizespor ile 1-1 beraber kalmıştı. 

5 haftada 10 puan kayıp 
Medipol Başakşehir, Süper Lig’in son 5 haftasında yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekiyor. Turuncu-lacivertli takım, bu süreçte 2 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alabildi. Avcı’nın ekibi, söz konusu maçlarda tam 10 puanlık bir kayıp yaşadı. Bu kayıplar, Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Başakşehir’in rakibine karşı puan avantajını da yitirmesine sebep oldu. 

Medipol Başakşehir, aynı puan kaybını en son Süper Lig’e çıktığı 2014-2015 sezonunun 16, 17, 18, 19 ve 20. haftalarında da yaşamıştı. 

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