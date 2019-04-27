Ahmet Davutoğlu'nun planını Mehmet Metiner açıkladı

Ahmet Davutoğlu'nun 31 Mart yerel seçimleri sonrası yayınladığı bildirinin yankıları sürerken ne yapmak istediğini, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner köşe yazısında anlattı.

Yeni parti kuracağı iddialarıyla anılan Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti yönetimine yönelik sert eleştiriler yönelttiği bildiri tartışılmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabından uzun bir deklerasyon yayınlayan Davutoğlu ile ilgili dikkat çeken bir yazı da AK Partili Mehmet Metiner'den geldi.

Star gazetesinde "Davutoğlu ne yapmak istiyor?" başlıklı köşesinde bu soruya yanıt veren Metiner, eleştirilerin yapılacağı yerin medya değil partinin yetkili kurulları olduğunu hatırlattı.

Beklediği şey ihraç edilmesi

"Davutoğlu bütün bunları en iyi bilen biri olduğu halde niye farklı bir yöntem seçti?" sorusunu soran Metiner, Davutolu'nun planını böyle açıkladı:

-Ben eski genel başkan ve Başbakan olarak gerekli ikazı yaptım.

-Tahammül edemediler. Dışladılar. Etkisiz hale getirmeye çalıştılar.

-Bana ve arkadaşlarıma da ayrılmaktan başka çare kalmadı.

Tabii beklediği şey, ihraç edilmesi. Şayet ihraç edilirse siyaseten dilinin daha güçlü olacağına inandığından eminim."

Mert ve dürüst olun

"Lideriniz sayesinde bir faninin gelebileceği en üst makamlara geldikten sonra kalkıp liderinizi “vefa” gösterilmesi gereken bir bibloya dönüştürmek isterseniz bu yaptığınıza ne “vefa” denir ne “sadakat”..." ifadelerini kullanan yazar, Davutoğlu'na açık bir çağrıda bulunarak yazısını tamamlıyor:

"Parti’de kalmak istiyorsanız tuttuğunuz yol yol değil. Yönteminiz yanlış. Partiden ayrılıp parti kurmak istiyorsanız o zaman bu yaptığınız dürüstlükle bağdaşmaz. Mert ve dürüst olun. "

Mehmet Metiner'in yazısının tamamı