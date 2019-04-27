Aydın'da genç adam canlı yayında intihar etti! Son sözü akılalmaz

AYDIN İncirliova'da yaşayan 39 yaşındaki genç adam sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti.

olay, saat 02.30 sıralarında istiklal mahallesi yalkı deresi kenarındaki boş arazide meydana geldi. evli ve 4 çocuk babası olan zeki ö., sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında intihar edeceğini söyledi.

"Asla benim bedenime dokunmasınlar"

Bunun üzerine yakınları yayına katılıp, Zeki Ö.'yü intihardan vazgeçirmeye çalıştı. Ancak Zeki Ö. "Herkes hakkını helal etsin. Yarın cenazemde imam, hacı, hoca asla benim bedenime dokunmasınlar" dedikten sonra yanındaki tabancayı başına dayayıp, ateşledi.