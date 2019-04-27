Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ın kankasına sert sözler: Car car konuşuyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın kankası eski yönetici Mahmut Uslu'nun haciz gönderildiğine dair yaptığı açıklama için "Aynı icra bize de geldi. Car car konuşuyor. Gelip burada konuşsunlar " dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Nisan ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan olması ile birlikte kulübün gelirlerinin 763 milyon TL'den, 1.269 milyar TL'ye çıktığı açıklandı. Ayrıca ALi KOç, eski yöneticilerden Mahmut Uslu'ya sert sözlerle yüklendi.

İşte Ali Koç'un konuşmasından öne çıkanlar;

''Can Bartu'nun heykelini yapacağız''

- İlk yönetim kurulu toplantımızda Can Bartu'yu, efsaneyi ölümsüzleştirmek, heykelini yapmak için karar alacağız. Futbol takımının kötü oluşunun sorumlusu biziz. Ana yaramız, bizi en çok üzen futbola değinmek istiyorum. Tarihin en kötü ilk devresini geçirdiğimizi söylemiştim. İkinci devrenin daha iyi olacağını söylemiştim, 5 nokta atışı transfer yaptığımızı söylemiştim.

''Bugünlerden çıkardığımız dersler var''

- Ne yazık ki şu an istediğimiz noktada değiliz. Sıralamada iyi bir yerde olup gençlerden yararlanmak istiyorduk. 5 maçımız kaldı. "Tarihe kötü geçmek istemiyorsanız, kendinize inanın, diğer kulüplere göre ödemeniz yapılıyor" dedik. Trabzonspor'u konuk edeceğiz. Umarız temennimiz bu maçla başlar. Bugünlerden çıkardığımız dersler var. Aldığımız en önemli ders birçok değişikliğin aynı anda yapılmaması gerektiği. Gelecek sezonun planlamasını yapıyoruz. Hocamızın isteği doğrultusunda en az 2-3 pozisyonda oynayabilen oyuncular belirlendi. Futbolculara tarihe daha kötü bir şekilde girmek istemiyorsanız son 5 maçınızı kazanın dedim.

''Obradovic şapkadan tavşan çıkarmaya devam ediyor''

- Her şeye rağmen Obradovic şapkadan tavşan çıkarmaya devam ediyor. Bizi gururlandırıyorlar. Umarım İspanya'dan da kupayı getiririz. Anadolu Efes'i de tebrik ederim. Umarım, ilk kez iki Türk takımı Final Four'da yer alır. Anadolu Efes'e de başarılar diliyorum. Belki de tarihimizde ilk kez iki takımımız final four'da olacak. Ligde oynadığımız son 72 iç saha maçını da kazandık. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hiçbir yönetimin Fenerbahçe’de erkek basketbolda geri adım atma şansı yok.

''Üç oyuncumuzla kontrat yeniledik''

- Ancak şunu belirtmek gerekiyor ki; erkek basketboldaki açığımız futboldaki açığımızın yarısı kadardır. Üç oyuncumuzla kontrat yeniledik. Bunun da çok büyük maliyeti var. Ali Muhammed, Vesely ve Ahmet Düverioğlu ile sözleşme yeniledik.

''Fenerbahçe Üniversitesi, ekim ayında eğitim faaliyetlerine başlayacak''

- Göreve geldiğimizde üniversite için 1.4 milyon TL'lik bir kaynak toplandığını gördük. Üniversite kurulmasını çok isteyen eski yönetimden kimse üniversite için 1 lira bile bağış yapmamıştı. Bizim de bu şartlarda üniversiteyi hayata geçirmemiz söz konusu olamazdı. Daha sonra Medicana ile iş birliği yaptık. Ataşehir’deki binasında Fenerbahçe Üniversitesi, ekim ayında eğitim faaliyetlerine başlayacak.

3 Temmuz süreci

- Üzülerek görüyorum ki sanki biz bu dava ile ilgilenmiyoruz algısı yaratıldı. Biz tribünlere oynamadan hukuki boyutta her konuyu yürütüyoruz. Ne yazık ki 2 dava da yeterince hızlı devam etmiyor. Son haftalar ile yaptığımız görüşmelerde beklentilerimiz bir nebze olun iyi seyretmeye başladı. 2019 sonuna kadar kumpas davası sonuçlanacağı yönünde geri dönüşler aldık. Bizim kulüp olarak müdahil olmadığımız için duruşmalarda aktif olabileceğimiz söz konusu değil. Dahil olan kişiler de kendi avukatları ile takip ediyorlar. Bu hafta sürecin hızlanması için müdahil olan avukat ve eski yönetim kurulu üyelerimize yazı yolladık. Ancak 2 davanın da bu kadar yavaş ilerlemesi mantıkla izah edilebilecek bir şey değil. Fenerbahçe'nin itibarının geri iadesi bu yaşananlar sonrasında resmiyete kavuşması anlamında gerekmektedir.

''Bazı kesimler bizi enkaz edebiyatı yapmakla suçluyorlar''

- Benim en önemli aday olma sebebim kulübümüzün ekonomik durumu ve sürdürülemez yapısıydı. Finansal sağlığımızın bozuk olduğunu zaten biliyorduk, onun için yola çıktık. Göreve başladıktan sonra beklediğimizden daha da dar bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Bazı kesimler bizi enkaz edebiyatı yapmakla suçluyorlar. Bizim görevimiz olanı olduğu gibi size aktarmak. Geldiğimiz noktada üzülerek görüyorum ki bazı kesimler bilinçli olarak kulübümüzün içinde bulunduğu durumun ciddiyetini hafife alıyorlar. Daha şeffaf bir şekilde anlatmamız gerektiğini üzülerek görüyorum. Dışarıdan asıp kesmek, ahkam kesmek gayet kolay.

''Eski bir yönetici (Mahmut Uslu) car car konuşuyor''

- Bu gidişatı en azından düzlüğe çevirmek için dört ayaklı bir stratejimiz vardı. Hemen, acilen bazı tedbirlere ve sıcak para girişine ihtiyacımız vardı. Gelir olarak gördüğünüz rakamlar bize gelmiyor hepsi bankaya, borca gidiyor. Eski bir yönetici (Mahmut Uslu) car car konuşuyor. Bize icra geldi diyor. Aynı icra bana da Burhan beye de Şaban beye de geldi. Bize de haciz işlemi başlattılar. Biz bunları kaldırdık. Onlara da iyilik ettik. Her ay 100 milyon lira açığımız var. Bizden önce 14,5 milyon euroluk futbolcu ödemeleri yapılmamıştı. Diğer ödemelerle birlikte geçmiş dönemden kalan 42 milyon euroluk borcu ödedik. Keşke gelip buraya konuşsalar.

''Bir Galatasaraylı 500 bin TL bağış yaptı''

- Fener Ol projesi futbol takımı kötüye gidiyor diye aceleyle alınmış bir karar değil. Bu büyük bir projenin küçük bir adımı. Bu, önceden belirlenmiş binlerce gönüllünün sahiplendiği bir kampanyadır. İsmini vermeyeceğim ama kampanyamıza bir Galatasaraylı 500 bin TL bağış yaptı. Bu işe girmememiz gerekirdi ama haritamız, stratejimiz olduğu için girdik. 22. günündeyiz kampanyamızın. Bu kampanya bizim için motive edici, miktar olarak kesinlikle bir şey söylemeyeceğim. Bugüne kadar yapılmış benzer kampanyaları toplayın, onlardan çok üst durumdayız. Bu gidişatı düzlüğe çıkarmak için 2 sezona ihtiyacımız var. Şampiyonlar ligine katılıp para kazanmamız şart

''Aşağı yukarı 500 bin kişiye varmak üzereyiz''

- Fenerbahçe'ye Türkiye tarihinde görülmemiş bir hibe yapıldı. Küçük hissedarlarımız sermaye artışına katıldılar. Yeni sponsorluklarla 122 milyon Euro'luk girdi sağladık. 12 Mayıs Pazar-13 Mayıs Pazartesi iftar ile sahur arasındaki süreç FenerOl için çok önemli bir evre olacak. Daha gidecek yolumuz var. Katılım sayısı da çok önemli. Aşağı yukarı 500 bin kişiye varmak üzereyiz. En büyük vefayı hak eden Fenerbahçe için imkanlarınız çerçevesinde Fenerbahçe'ye yardımcı olmanız ya da bunu olabildiğince yaymanız.

''En fazla 30M€ açık hakkımız var''

- UEFA ile yaptığımız 3 yıllık anlaşma gereği en fazla 30M€ açık hakkımız var, 31 Mayıs'a kadar ne kadar destek toplayabilirsek hepsini gelir olarak yazdırabiliriz. Bizim UEFA'nın yaptırımlardan kurtulabilmemiz için taraftarımızın mali desteğine ihtiyacımız var. Transferlerimiz tutsaydı, ligde istediğimiz konumda da olsaydık bu proje yine yapılacaktı.

''Bütün siyasilerden bu sürece destek olmalarını rica ediyorum''

- Devletimiz, futbol kulüplerinin bu şekilde devam edemeyeceğini gördü ve Ziraat Bankası aracılığıyla bir proje başlattı. Bu çok önemli bir adım. Bütün siyasilerden bu sürece destek olmalarını rica ediyorum. Geçmişi değil, geleceği konuşalım. Avrupa ile rekabet edebilmemiz için çok önemli bir proje. İnşallah görüşmeler olumlu sonuçlanır.