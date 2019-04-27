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Minibüsle otobüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Esenyurt'ta ticari minibüs ile otobüs çarpıştı. 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de ağır yaralandığı kaza saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, Esenyurt'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Alişen Aslan, yönetimindeki 34 FY 0397 plakalı ticari minibüs ile seyir halinde olduğu sırada şerit değiştirmek istedi. Kontrolsüz bir şekilde şerit değiştiren Aslan'ın kullandığı minibüs ile 34 FD 4437 plakalı otobüs çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 ölü 2 yaralı
Kazada Alişen Aslan ve minibüste bulunan kimliği belirlenemeyen bir kişi ağır yaralandı. Alişen Aslan'ın yan koltuğunda oturan Müslüm Aslan ise hayatını kaybetti. Yaralılar sağlık ekiplerince çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. 

Kaza saniye saniye kameraya yansıdı
Öte yandan, yaşanan feci kaza saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde, minibüsün bir anda şerit değiştirdiği ve kontrolden çıkarak otobüsle çarpıştığı anlar yer alıyor. 

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