Ali Koç: Bir Galatasaraylı 500 bin TL bağış yaptı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'Fener Ol' kampanyasıyla ilgili konuşurken ''Kampanyamıza bir Galatasaraylı 500 bin TL bağış yaptı'' dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Nisan ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulunurken 'Fener Ol' kampanyasıyla ilgili dikkat çeken bir detay paylaştı.

''Fener Ol projesi futbol takımı kötüye gidiyor diye aceleyle alınmış bir karar değil.'' diyen Koç, ''Bu büyük bir projenin küçük bir adımı. Bu, önceden belirlenmiş binlerce gönüllünün sahiplendiği bir kampanyadır. İsmini vermeyeceğim ama kampanyamıza bir Galatasaraylı 500 bin TL bağış yaptı.'' dedi.

''Bağış yapan İnan Kıraç değil''

Ali Koç'un ''Kampanyamıza bir Galatasaraylı 500 bin TL bağış yaptı'' sözleri sosyal medyada büyük ses getirdi. Bunun üzerine açıklama yapmak zorunda kalan Koç, ''Sosyal medyada 500 bin TL bağış yapan Galatasaraylı için İnan Kıraç adının dolaştığı bilgisini aldım. İsim vermeyeceğimi söylemiştim, o isim İnan Kıraç değil. Bağış yapan Fenerbahçelilerin ismini vermediğimiz gibi bu bağışı yapan Galatasaraylının da ismini vermeyeceğiz.'' şeklinde konuştu.