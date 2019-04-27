İzmir'de feci kaza: 3'ü çocuk 7 kişi öldü

İZMİR'in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mahallesi yakınlarında bir aracın yolun karşı şeridine geçip başka bir araçla çarpıştığı trafik kazasında 1'i bebek, 3'ü çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaşamını yitirdi.

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen olayda henüz plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, refüjü aşıp devrildikten sonra yolun karşı şeridine geçip başka bir hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, 3'ü çocuk, biri bebek 7 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.





