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Siber Güvenlik Uzmanı Chris Roberts neden NASA'yı hack'lediğini açıkladı!'

Siber Güvenlik Uzmanı Chris Roberts neden NASA'yı hack'lediğini açıkladı!'

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu'nu hack'leyen Siber Güvenlik Uzmanı Chris Roberts, "canım sıkıldı hack'ledim" diye konuştu.

Chris Roberts, "Dijital sistemleri korumak için alınan önlemler sistemlerin hack'lenmesini önleyemez. Hack'lenemez denilebilecek bir sistem mevcut değil." dedi.

NASA'yı ve birçok uçak sistemini hackleyen ve "uçak hackeri" olarak adlandırılan  Chris Roberts, NASA'yı neden hack'lediği sorusunu, "Canım sıkılıyordu" diye cevapladı.

Roberts, herhangi dev bir yapının siber açıklarını bulmaktan keyif aldığını söyledi.

NASA'yı nasıl hack'lediğini anlattı

NASA'nın sistemindeki iletişim protokollerinin iyileştirilmesi gerektiğini fark ettiğini anlatan Roberts, "Uydu ve kara arasındaki sistemlerin iletişim güvenliğinin iyi bir şekilde şifrelenmediğini tespit ettik. NASA’nın Uluslarası Uzay İstasyonu'nun giriş kontrollerini aşarak sisteme erişim sağlayabildik." ifadelerini kullandı.

"İyi hacker'ler" vurgusu

Roberts, küresel ulaşım ağı, deniz yolu ağı ve diğer otoritelerin siber güvenlik konusuna ciddiyetle yaklaşmaları gerektiğini belirterek, sistemde "iyi hacker'ler" tarafından bulunan açıkların yardım alarak giderilmesi gerektiğini söyledi. Roberts, gemi taşımacılığının da hava taşımacılığına benzer bir biçimde hack'lenebilir yapıda olduğunu kaydetti.

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