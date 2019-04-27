Antalya'da MİT personeli kılığında dolandırdılar

ANTALYA'da kendilerini MİT personeli olarak tanıttıkları kişileri işe alma vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini MİT personeli olarak tanıtan şüphelilerin, "işe alma" vaadinde bulunduğu 6 kişiden 60 bin lira aldıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Eşkali belirlenen F.Y. ile K.A, Muratpaşa ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve araçlarındaki aramalarda, kamu görevlerine ait kimlik örneği, iş başvuru belgesi, kimlik fotokopileri ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y. ile K.A, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.