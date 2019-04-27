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Abdurrahman Dilipak'tan çok tartışılacak çıkış: ‘Paralel parti’ çıktı ortaya

Abdurrahman Dilipak'tan çok tartışılacak çıkış: ‘Paralel parti’ çıktı ortaya

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, yeni yazısında "Şu kaygı giderek yaygınlaşıyor: 'Paralel devlet’ten kaçarken, paralel ‘paralel parti’ çıktı ortaya" dedi.

Abdurrahman Dilipak, iktidar partisine yönelik eleştirilerinde "Hani şu AK Parti içindeki AKP’liler. Onlar da İslami değerleri öne çıkartanlardan şikâyetçi" ifadelerini kullandı.

"Gerçeklerle yüzleşmek"

Dilipak, Yeni Akit'te "Gerçeklerle yüzleşmek" başlığıyla yayımlanan yazısına "Evet, gerçeklerle yüzleşmeliyiz. Ama bunu önce herkesin kendi içinde, kendi nefsinde yapması gerek. Başkasına öğütlediğimiz şeylerin kendi nefsimizdeki karşılığı ne?" ifadelerini kullandı.

"Ötekileri terbiye etmeye çalışıyor"

Dilipak, "Herkes karşısındakinin gözünde çöp ararken, kendi gözündeki merteği görmüyor, görmek istemiyor. Herkes ısrarla karşısındakinin değişmesini istiyor. Ötekileri terbiye etmeye çalışıyor. Asıl yanlış da zaten burada" diye yazdı.

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