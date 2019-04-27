Altaylı'dan "Buket Aydın kovuldu" iddasına çarpıcı yorum: Umarım sesi güzeldir

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, spiker Buket Aydın'ın işine son verildiği iddiasına "Umarım sesi güzeldir" yorumu yaptı.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Kanal D Ana Haber spikeri Buket Aydın'ın işine son verildiği iddiasında yer alan ayrıntılarla ilgili olarak "Bu bile çok çirkin çok tatsız bir durum. Daha önce böyle bir şey yaşandığını hiç hatırlamıyorum" diye yazdı.

"Kazansaydınız ne yapacaktınız"

Fatih Altaylı, Habertürk'te "Kazansaydınız ne yapacaktınız" başlığıyla yayımlanan yazısında "Kanal D Ana Haber sunucusu ve haber dairesi başkanı Buket Aydın hanımefendinin görevine son verilmiş" ifadesini kullandı.

"Kanalın özel güvenliği tarafından engellenmiş"

Altaylı "İddialar o ki, haber stüdyosuna girmesi, kanalın özel güvenliği tarafından engellenmiş" dedi.

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