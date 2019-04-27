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ABD Başkanı Donald Trump'a cep telefonu fırlattı!

ABD Başkanı Donald Trump'a cep telefonu fırlattı!

ABD Başkanı Donald Trump, Silah Ticareti Anlaşması'ndan ülkesinin imzasını çekeceğini açıkladı. Kürsüye geldiği sırada katılımcılar arasından bir kişi Trump'a doğru sahneye cep telefonu fırlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Tüfek Derneğine (NRA) bağlı lobi kuruluşu Ulusal Tüfek Derneği Yasama Eylem Enstitüsünün (NRA-ILA) Indianapolis'te düzenlediği "Liderler Forumu" etkinliğinde konuştu.

Çekileceğini açıkladı

2013'te Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde imzalanan Silah Ticareti Anlaşması'ndan ülkesinin imzasını çekeceğini açıkladı.

Trump'a doğru sahneye cep telefonu fırlattı

Trump, katıldığı toplantıda konuşmasını yapmak için kürsüye geldiği sırada katılımcılar arasından bir kişi Trump'a doğru sahneye cep telefonu fırlattı.

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