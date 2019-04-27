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Ali Koç'tan Ersun Yanal'ın sözlerine şok tepki!

Ali Koç'tan Ersun Yanal'ın sözlerine şok tepki!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal'ın "Belki de Galatasaray'ı şampiyonluktan ettik" sözleri için "Ben de bu görüşleri tasvip etmiyorum, kabul edilemez ve şaşırdım. Bizi, sadece biz ilgilendiririz." dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Nisan ayı Olağan Toplantısı'nda konuşurken teknik direktör Ersun Yanal'ın 1-1 sona eren Galatasaray derbisinin ardından yapmış olduğu "Belki de Galatasaray'ı şampiyonluktan ettik" sözlerine tepki gösterdi.

''Bizi transferlerde eleştiren arkadaşlar yıllardır burada.'' diyen Koç, ''Yaptıkları transferleri size bırakıyorum. Ersun Yanal’a santrafor konusunda düşüncenizi ileteceğim.'' ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal'ın sözlerine tepki
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın Galatasaray ile oynanan derbi sonrasında yaptığı 'Galatasaray’ın şampiyonluğuna engel olduk' açıklaması hakkında konuşan Koç, “Eleştirinize aynen katılıyorum. Benim böyle bir şeyi tasvip etmem mümkün değil. Kabul edilemez ve duyunca şaşırdım, bizi sadece biz ilgilendiririz.” ifadelerini kullandı. 

''Stadın isminin Mustafa Kemal Atatürk olması beni inanılmaz mutlu eder''
Bir üyenin stadın isminin Mustafa Kemal Atatürk olması yönünde değişikliğe gidilmesi şeklindeki açıklamasını değerlendiren Ali Koç, ''Beni tanıyanlar da bilenler de bilir. Stadın isminin Mustafa Kemal Atatürk olması beni inanılmaz mutlu eder. Ülker ile de konuşuruz. Şeffaflık doğrultusunda Divan Kurulu’nun televizyonda yayınlıyoruz. Futbolun çirkinliği keşke futbolcuların yerde yatmasıyla sınırlı kalsa.'' şeklinde konuştu.

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