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Kütahya’da midibüs devrildi: 10 yaralı

Kütahya’da midibüs devrildi: 10 yaralı

KÜTAHYA’da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Tavşanlı karayolu 25’inci kilometresinde meydana geldi. Balıkesir’in Dursunbey ilçesinden Kütahya’ya giden Akif Kireç idaresindeki 10 AAN 911 plakalı yolcu midibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yan yatan aracın sürücüsü Kireç ile birlikte 10 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerin ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, ayakta tedavi edilerek taburcu olan sürücü Akif Kireç, ifadesi için Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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