CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert "Saldırı" yanıtı!

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili açıklamasına, "AK Parti Genel Başkanı olayı sahiplendi, suça ortak oldu" yanıtını verdi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili yaptığı "Sen onlarla işbirliği içinde olacaksın sonra şehit cenazesine gideceksin" açıklamasına sert tepki gösterdi.

Öztrak'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Organize bir linç girişimi"

"Bugün AK Parti'nin Genel Başkanı'nın yaptığı konuşma gerçek olmayanı gerçek, demokratik muhalefeti terörist olarak göstermeye devam etti.

6 gün önce CHP Genel Başkanına karşı organize bir linç girişimi gerçekleşmiş, bu lekeyi çıkarıp atacak tek şey birlik içinde olayı kınamak olmalıyken iktidar önce bunu mazur göstermeye çalıştı. Bugün ise AK Parti Genel Başkanı olayı sahiplendi, suça ortak oldu. Lince adeta meşruiyet kazandırmaya çalıştı. Bu sözler unutulmayacaktır.

"Bir buçuk saat boyunca ortadan kayboldu"

Bu ülkede her önüne gelen birilerine kendi meşrebince ceza kesmeyi kalkarsa bu devletin hali ne olur? Türkiye'nin orta yerinde şehidimizin cenazesinde devlet ricali olmasına rağmen bunun altını çiziyorum Biz orada hükümet yetkilileri yoktu falan demedik aksine hükümet yetkilileri olmasına rağmen devletin kendisi bir buçuk saat boyunca ortadan kayboldu dedik.