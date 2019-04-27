HABER /  POLİTİKA
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da
ADV Yeni sezon spor ayakkabılar Trendyol'da

CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert "Saldırı" yanıtı!

CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert "Saldırı" yanıtı!

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili açıklamasına, "AK Parti Genel Başkanı olayı sahiplendi, suça ortak oldu" yanıtını verdi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili yaptığı "Sen onlarla işbirliği içinde olacaksın sonra şehit cenazesine gideceksin" açıklamasına sert tepki gösterdi.

Öztrak'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Organize bir linç girişimi"

"Bugün AK Parti'nin Genel Başkanı'nın yaptığı konuşma gerçek olmayanı gerçek, demokratik muhalefeti terörist olarak göstermeye devam etti.

6 gün önce CHP Genel Başkanına karşı organize bir linç girişimi gerçekleşmiş, bu lekeyi çıkarıp atacak tek şey birlik içinde olayı kınamak olmalıyken iktidar önce bunu mazur göstermeye çalıştı. Bugün ise AK Parti Genel Başkanı olayı sahiplendi, suça ortak oldu. Lince adeta meşruiyet kazandırmaya çalıştı. Bu sözler unutulmayacaktır.

"Bir buçuk saat boyunca ortadan kayboldu"

Bu ülkede her önüne gelen birilerine kendi meşrebince ceza kesmeyi kalkarsa bu devletin hali ne olur? Türkiye'nin orta yerinde şehidimizin cenazesinde devlet ricali olmasına rağmen bunun altını çiziyorum Biz orada hükümet yetkilileri yoktu falan demedik aksine hükümet yetkilileri olmasına rağmen devletin kendisi bir buçuk saat boyunca ortadan kayboldu dedik.

Demokrasi bir mahalle evinde bir köy evinde hapsoldu dedik hem seçimden hemen sonra kızgın demiri sokmaktan bahsedecek siniz ama o demiri elinizde tutmaya da devam edeceksiniz.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kadıköy'de zorlu kapışma! İşte muhtemel 11'ler
Kadıköy'de zorlu kapışma! İşte muhtemel 11'ler
Bilal Erdoğan'dan hırs ve israf uyarısı
Bilal Erdoğan'dan hırs ve israf uyarısı
Uğuroğlu'ndan bomba kulis: Kurgu Meral Akşener'siz İYİ Parti hazırlığı
Uğuroğlu'ndan bomba kulis: Kurgu Meral Akşener'siz İYİ Parti hazırlığı
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu
Abdurrahman Dilipak'tan çok tartışılacak çıkış: ‘Paralel parti’ çıktı ortaya
Abdurrahman Dilipak'tan çok tartışılacak çıkış: ‘Paralel parti’ çıktı ortaya
İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem
İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem
ÖNCEKİ HABERLER
Saraybosna'daki Osmanlı mirası medrese 469'uncu mezunlarını verdi
Saraybosna'daki Osmanlı mirası medrese 469'uncu mezunlarını verdi
Göztepe'nin pes etmeye niyeti yok
Göztepe'nin pes etmeye niyeti yok
Elimi Bırakma 38. bölüm 2. fragmanı
Elimi Bırakma 38. bölüm 2. fragmanı
Altaylı'dan "Buket Aydın kovuldu" iddasına çarpıcı yorum: Umarım sesi güzeldir
Altaylı'dan "Buket Aydın kovuldu" iddasına çarpıcı yorum: Umarım sesi güzeldir
Gelin arabası gibi süsledi yazdığı yazı şaşırttı
Gelin arabası gibi süsledi yazdığı yazı şaşırttı
5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık bulundu mu? Küçükçekmece olayı
5 yaşındaki çocuğa tecavüz eden sapık bulundu mu? Küçükçekmece olayı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan 11 büyükşehir belediye başkanına talimat!
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan 11 büyükşehir belediye başkanına talimat!
Hakmar Express 550 mağazaya ulaştı
Hakmar Express 550 mağazaya ulaştı
Yorumlar